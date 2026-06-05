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El precio del dólar BCV hoy 5 de junio de 2026 nos indica que el dólar llegó a la banda de los 560 bolívares. Hoy la tasa según el Banco Central de Venezuela será de un total de 563,28 bolívares y el euro en 654,86 bolívares.

Para este martes, la tasa del dólar: 567,68 bolívares y el euro en 655,38 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.463,30 dólares. Este ha estado con tendencia al alza en los últimos días, el conflicto en el Medio Oriente afectó mucho a este indicador a nivel mundial.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 98,84 dólares, con tendencia al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad por el conflicto del Medio Oriente. Este ha estado con fluctuaciones que lo llevan a 116 dólares.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja en la última semana y entre ayer y hoy ha perdido cerca de mil dólares. Registrando hoy un osto de 62.603,38 dólares. Veremos como estará en las próximas horas.

Dólar BCV hoy 5 de junio de 2026, pagaron el Bono único Familiar de junio

Este miércoles 3 de junio de 2026, el Ejecutivo nacional inició el pago del «Bono Único Familiar», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

Un mensaje difundido en las redes oficiales informó que el monto asignado a los beneficiarios es de Bs. 8.250 o US$ 14,76 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada tuvo un incremento de 11,56% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de mayo de 2026, cuando el monto fue de Bs. 7.395.

Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según destacó la página del Blog Patria.

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