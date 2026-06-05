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Las elecciones en Colombia siguen como tema principal en ese país Tanto Iván Cepeda como Abelardo De La Espriella siguen recorriendo el país. Y tratando de convencer a los que aun no están definidos entre la derecha y la izquierda.

Se espera un debate político entre ambos, el cual sería el foco de atención esto por las preguntas y respuestas. De La Espriella ganó en la primera vuelta y Cepeda se mantuvo en el segundo lugar.

Pero empieza todo de cero, nuevamente ambos se lanzan a recorrer las ciudad principales, buscando la intención de voto. Recorren ciudades, pueblos, como también zonas populares que es donde se concentra la atención y la masa votante.

Ambos han estado en constante discusión política, desde el inicio de campaña. Hasta ahora no hay un claro panorama político en ese país, ya que ambos se atribuyen la popularidad. Pero el 21 de junio será el gran día de las elecciones.

Las elecciones en Colombia y la camiseta de la “Selección”

Sigue siendo la camiseta de la selección colombiana un punto de interés en estas elecciones. El candidato De La Espriella la estaba utilizando en sus concentraciones pero un juzgado respondió.

“El Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá le prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su partido político (Defensores de la Patria) utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia”, dijo el comunicado.

“Esta medida cautelar provisional fue tomada al admitir una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón. El demandante argumentó que usar un símbolo deportivo nacional para una campaña política vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido”.

Presidente Petro con alta popularidad

El presidente Gustavo Petro, terminará el mandato con una alta y aceptable popularidad. La popularidad del presidente Gustavo Petro se sostiene gracias a su fuerte conexión con sectores históricamente marginados.

El mandatario ha priorizado mediante políticas sociales directas como subsidios y mejoras en el salario mínimo. Además, su enfoque en la reforma agraria y la reducción de la pobreza ha consolidado una base de apoyo.

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