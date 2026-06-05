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Motorizado falleció en accidente en la ARC Tramo Aragua hoy viernes

By Danny Valdiviezo
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Motorizado falleció en accidente en la ARC Tramo Aragua

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Danny Valdiviezo
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Hoy viernes 5 de junio de 2026 reportaron un accidente en la ARC tramo Aragua, donde un motorizado perdió la vida. El hecho ocurrió en horas del mediodía en el tramo del estadio Giuseppe Antonelli, sentido a Valencia.

Autoridades viales llegaron al lugar para iniciar las averiguaciones. En el hecho está involucrado un vehículo Chevrolet, Corsa color azul el cual fue impactado por la parte trasera y este lo llevó a colisionar con otro carro. El motorizado circulaba por el hombrillo.

Motorizado falleció en accidente en la ARC Tramo Aragua

El motorizado perdió la vida de forma inmediata tras caer al pavimento. Autoridades viales como paramédicos atendieron la situación que generó una gran retención en el lugar. Esto en ambos sentidos de la principal arteria vial del centro del país.

El cuerpo sin vida del hombre que conducía la moto fue llevado a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar. El hecho vial se suma a los ocurridos en el país en lo que va de mes de junio de 2026.

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SourceEl Aragüeño
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