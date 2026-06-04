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Agredió a su expareja con un martillo y quedó detenido

By Redacción Carabobo
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Agredió a su expareja con un martillo

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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre un procedimiento en el estado de La Guaira. Donde un sujeto no aceptaba la ruptura de la relación amorosa y agredió a su expareja con un martillo.

Funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, realizaron la detención de Freddy Jackson Silva Merlo (44), en Caribe, parroquia Caraballeda; municipio Vargas, estado La Guaira, por agredir a su ex pareja con un martillo.

Agredió a su expareja con un martillo y quedó detenido

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que el mencionado, motivado que no acepta el fin de la relación, la sometió y, tras sostener una discusión; la agredió con un martillo, siendo llevada a un centro de salud, encontrándose estable.

Mientras que el agresor quedó detenido por efectivos de la policía científica y fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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