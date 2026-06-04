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Con el propósito de garantizar un atención eficiente a la población neurodivergente, se llevaron a cabo más de 3 mil 300 atenciones en la jornada Héroes con Condición en Libertador.

Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Centro de Atención Integral para Niños y Niñas con Discapacidad Carabobo Te Quiero (CAI Carabobo), en articulación con la Alcaldía del municipio Libertador.

Desde la sede de la Universidad Nacional de las Comunas (Unacom) en Tocuyito, Victoria Castañeda, Presidenta del CAI Carabobo; señaló que en esta actividad, los asistentes tuvieron acceso a diversas especialidades como medicina y odontología.

Además de vacunación, fisioterapia, arteterapia y área cognitiva. Lo que permite brindar respuesta a las necesidades de la población con condición de manera directa en sus comunidades.

Jornada de Héroes con Condición en Libertador

“Estamos sumamente contentos por llevar a cabo esta hermosa jornada que brinda todas las atenciones necesarias a los niños, niñas y jóvenes neurodivergentes, pero no solo a ellos, sino también a sus padres y representantes, ya que este equipo multidisciplinario ofrece todo tipo de herramientas para dar esa mano amiga a nuestro pueblo”, expresó.

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de las diferentes instituciones del Estado como la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). La Secretaría de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social.

Fundaniño y el Programa 0800-Bigote de la mano con las comunidades, para así ampliar su rango de acción y canalizar los diferentes casos que puedan presentarse. Dando cumplimiento a las directrices dadas por el Gobierno Nacional como regional.

Esta actividad contó con el acompañamiento de diversas autoridades como la Autoridad Única de Salud en Carabobo, Alexander Leal, el secretario de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social, Germán Otero, la Directora General de Fundaniño, Morella Saavedra, el Presidente del 0800-Bigote, Luis Capriles, entre otros.

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