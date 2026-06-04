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Los Knicks de Nueva York se llevan el primer partido de las Finales de la NBA tras derrotar de visitantes 105-95 a los Spurs de San Antonio.

Jalen Brunson comandó el triunfo neoyorquino con 30 puntos a pesar de sufrir dos sustos físicos en el tabloncillo, asegurando la ventaja en la serie.

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Finales de la NBA primer partido

San Antonio dominó la primera mitad llegando a sacar una ventaja de 14 unidades de la mano de Victor Wembanyama, quien firmó 26 puntos y 12 rebotes.

Sin embargo, Karl-Anthony Towns lideró la remontada de los Knicks, quienes sentenciaron el juego con una racha de 11-0 en el último cuarto. El compromiso tuvo un breve retraso en el periodo final debido a un fanático que saltó a la cancha.

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