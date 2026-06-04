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Detenida una pareja por presunto robo de celulares en Guacara

By Lubin Molero
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Detenida pareja por robo de celulares
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios de la Delegación Municipal Mariara informaron que fue detenida una pareja por robo de celulares en el municipio Guacara del estado Carabobo.

Las aprehensiones de los ciudadanos implicados se ejecutaron tras labores de campo e investigaciones del CICPC.

Detenida pareja por robo de celulares

Los ciudadanos detenidos quedaron identificados como Julio Yordi Sequera Flores, de 27 años de edad, y Yoselin Rosangela González Mendoza, de 25 años.

Las investigaciones determinaron que Sequera Flores operaba en la jurisdicción de Guacara a bordo de motocicletas, junto a otros sujetos que la policía aún busca capturar.

 

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Presuntamente operaba interceptando a los transeúntes y los despojaba de sus pertenencias bajo amenazas.

El informe policial detalla que una vez cometidos los robos de los dispositivos móviles, González Mendoza se encargaba de recibir los equipos para extraerles y desechar las tarjetas SIM (chips). Utilizando posteriormente los aparatos telefónicos sin dejar registro de sus propietarios originales.

Los dos arrestados fueron puestos a la disposición del Ministerio Público de la entidad.

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