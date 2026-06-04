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Venezuela fue nominada a Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los prestigiosos World Travel Awards 2026.

Esta mención internacional coloca los sabores e ingredientes tradicionales del país en la competencia turística más relevante de todo el continente.

Venezuela Mejor Destino Culinario

Nuestra cocina resalta en el mundo por su herencia mestiza, caracterizada por combinar de forma única los sabores dulces y salados con texturas inolvidables. Además, el auge de este turismo gastronómico en el territorio nacional se ha consolidado como un motor de apoyo directo para cientos de productores locales y emprendedores del sector agroalimentario.

Votación

Para que el país logre quedarse con este galardón de alcance global, el comité organizador recordó que el voto del público general en la plataforma web del evento será el factor clave que defina al ganador de esta edición.

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