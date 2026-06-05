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Funvisis reporta sismo de magnitud 4,4 en el estado Trujillo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Un sismo de magnitud 4,4 fue reportado la noche de este jueves 4 de junio en el estado Trujillo, por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El epicentro fue localizado a 27 kilómetros al noroeste de Biscucuy y a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Trujillo.

 

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Sismo en Trujillo

El sismo tuvo una profundidad de 7,3 kilometros, el epicentro se ubicó en las coordenadas 9.565 N -70.110 O y ocurrió a las 19:41 minutos.

Hasta el momento, los organismos de prevención y rescate no han reportado emergencias, daños materiales estructurales ni víctimas que lamentar a causa del fenómeno natural.

La institución instó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

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