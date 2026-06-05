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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la instalación de un nuevo transformador de potencia de 40 MVA en la subestación eléctrica Montemayor en el municipio San Diego, como parte del Plan Cayapa Eléctrico.

El mandatario regional señaló que la puesta a punto de esta unidad permite dar respuesta a las solicitudes de los vecinos de la zona respecto a la situación del tema eléctrico.

«Debemos informar a nuestro pueblo sobre la instalación de este nuevo transformador, luego de las pruebas que se estarán realizando, en las próximas horas entrará en funcionamiento para ir restableciendo paulatinamente el servicio», expresó.

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Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre todos los niveles de Gobierno con el equipo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en dar solución a las diferentes denuncias que se puedan presentar, dando cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Interrupción temporal en San Diego y Naguanagua

Lacava también informó que se realizará un corte eléctrico preventivo en la subestación Naguanagua para realizar la puesta a punto correcta en el nuevo transformador.

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A su vez, precisó que se mantendrán desplegados para atender todas las demandas de la población referente al tema eléctrico, con el fin de generar mayor calidad de vida a los carabobeños y carabobeñas.

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