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Las cataratas no se pueden prevenir por completo, ya que el envejecimiento y la genética son sus causas principales. Sin embargo, puedes reducir significativamente el riesgo o retrasar su aparición adoptando hábitos saludables y protegiendo tu salud ocular.

Las cataratas y las medidas claves para cuidarte

Protección solar: Usa lentes de sol con protección UV y sombreros de ala ancha al aire libre si vas a la playa.

Control de la salud: Mantén a raya enfermedades crónicas como la diabetes, un factor de riesgo importante para el desarrollo temprano de cataratas. [

Dieta rica en antioxidantes: Consume alimentos ricos en Vitaminas C y E (presentes en cítricos, kiwis y verduras) para ayudar a combatir la oxidación del cristalino.

Evitar el tabaco y alcohol: Fumar y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas aceleran el daño ocular y aumentan el riesgo.

La única manera de eliminar una catarata una vez que se ha formado y afecta tu visión es mediante una cirugía. Por ello, las revisiones periódicas con un oftalmólogo son vitales para detectarlas y tratarlas a tiempo.

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