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En aras de fortalecer la conciencia ambiental en la juventud, la Expoferia de Energías Limpias se ha consolidado firmemente como el escenario fundamental; para la promoción de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la economía circular.

Donde más de 200 mil niños y niñas de más de 600 escuelas de la región han participado de manera activa en esta iniciativa impulsada por la Gobernación del estado Carabobo; a través del programa Carabobo Sostenible.

La Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, señaló que este esfuerzo conjunto ha permitido construir un circuito clave de alcance regional. Sembrando una cultura de preservación ambiental y desarrollo ecológico en las nuevas generaciones de la entidad.

“Nos sentimos sumamente felices del gran alcance que ha tenido este proyecto, ya que lo hemos desplegado de manera intensiva por las instituciones educativas de la región; y ha logrado un impacto masivo en las aulas, es por eso que podemos anunciar con mucho entusiasmo que el programa ha beneficiado a una matrícula de 205 mil 637 niños y jóvenes pertenecientes a 673 planteles de educación primaria en todo Carabobo”, expresó.

Expoferia de Energías Limpias

Asimismo, destacó la creatividad y el ingenio de los estudiantes de escuelas y liceos de cada municipio para presentar una gran variedad de proyectos y maquetas. Enfocadas en la energía solar, la energía eólica y el uso eficiente de la electricidad.

Para así generar alternativas viables para un uso de la energía eléctrica cada vez más ecológico. En sintonía con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Nancy de Lacava también precisó que este recorrido pedagógico y ambiental integró activamente a estudiantes, docentes y líderes comunitarios de los municipios Miranda, Bejuma, Montalbán, Puerto Cabello, Los Guayos, Guacara, San Joaquín, Diego Ibarra, Valencia, Libertador, y posee una alta proyección para que se replicado a nivel nacional.

La Primera Dama del estado Carabobo también resaltó que estas acciones reafirman el compromiso del Ejecutivo regional de transformar las escuelas y liceos en semilleros de innovación, donde el uso de energías alternativas se convierte en una herramienta cotidiana y necesaria para construir un futuro más limpio.

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