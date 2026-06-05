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Árbol caído tras fuertes lluvias en el centro Caracas (+VIDEO)

By Lubin Molero
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Árbol caído frente al Metro Center
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Se reportó un árbol caído frente al Metro Center en el centro de Caracas, luego de las intensas lluvias registradas durante la tarde de este viernes 5 de junio.

El incidente ocurrió específicamente en las adyacencias de la estación del metro de Capitolio, afectando el tránsito de la zona.

Árbol caído frente al Metro Center

El hecho generó fuertes retrasos tanto en la circulación peatonal como en el flujo vehicular de esta transitada arteria vial capitalina. Al sitio se presentaron comisiones de seguridad ciudadana y equipos de emergencia adscritos a la Alcaldía de Caracas para atender la contingencia.

Las cuadrillas obreras iniciaron de inmediato las labores de fragmentación del tronco, despeje de la vía pública y recolección de los escombros para restituir la normalidad en el sector.

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