Medios del espectáculo confirmaron el fallecimiento de Abraham Pérez, actor mexicano recordado por interpretar al personaje del «Licenciado Cortillo» en la exitosa serie de comedia «La Familia P Luche».
La noticia sobre el deceso del artista generó de inmediato una ola de lamentos y mensajes de condolencias en las redes sociales.
Falleció actor de «La Familia P Luche»
El fallecimiento fue dado a conocer inicialmente por personas allegadas a su entorno, quienes destacaron la larga trayectoria del intérprete.
Pérez se ganó el aprecio de la audiencia tras debutar en la segunda temporada de la producción creada y protagonizada por Eugenio Derbez junto a un elenco integrado por Consuelo Duval, Regina Blandón y Luis Manuel Ávila.
No se ha reportado la causa oficial del fallecimiento, manteniendo total reserva sobre las circunstancias del deceso.
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