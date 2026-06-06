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Falleció este recordado actor de «La Familia P. Luche»

By Lubin Molero
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Falleció actor de
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Medios del espectáculo confirmaron el fallecimiento de Abraham Pérez, actor mexicano recordado por interpretar al personaje del «Licenciado Cortillo» en la exitosa serie de comedia «La Familia P Luche».

La noticia sobre el deceso del artista generó de inmediato una ola de lamentos y mensajes de condolencias en las redes sociales.

Falleció actor de «La Familia P Luche»

El fallecimiento fue dado a conocer inicialmente por personas allegadas a su entorno, quienes destacaron la larga trayectoria del intérprete.

Falleció actor de La Familia P Luche
Foto: Eugenio Derbez y Abraham Pérez

Pérez se ganó el aprecio de la audiencia tras debutar en la segunda temporada de la producción creada y protagonizada por Eugenio Derbez junto a un elenco integrado por Consuelo Duval, Regina Blandón y Luis Manuel Ávila.

No se ha reportado la causa oficial del fallecimiento, manteniendo total reserva sobre las circunstancias del deceso.

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