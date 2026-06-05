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Un ciudadano resultó afectado por inhalación de humo la tarde de este viernes 5 de junio, luego de registrarse un incendio por cortocircuito en el Trigal Norte.

Según reportan, el siniestro se originó tras una falla eléctrica ocurrida inmediatamente después de que retornara el suministro de energía a la zona.

Cortocircuito e incendio en El Trigal Norte

El incidente comenzó cuando un equipo de aire acondicionado sufrió un cortocircuito y comenzó a arder en llamas, propagando el fuego por la estructura de la propiedad.

El ocupante del inmueble, identificado como Wolfgang Colmenares, sufrió afecciones respiratorias debido a la densidad de los gases. Ante la emergencia, personal paramédico se desplegó de manera oportuna en el sitio para brindarle los primeros auxilios.

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