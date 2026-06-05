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Nuevos cambios para el Mundial 2026: descubre de que se trata

By Lubin Molero
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Lubin Molero
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el organismo introducirá importantes cambios en la ceremonia de himnos a partir del partido inaugural del Mundial 2026, el cual iniciará en seis días.

El nuevo formato busca renovar la puesta en escena de los compromisos internacionales y dar mayor protagonismo a todas las plantillas.

Cambios en la ceremonia de himnos para el Mundial
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Cambios en la ceremonia de himnos para el Mundial

La nueva normativa de la FIFA establece las siguientes modificaciones:

  • Plantillas completas: Ya no se alinearán únicamente los 11 jugadores titulares; ahora deberán estar presentes todos los futbolistas convocados (titulares y suplentes) junto al cuerpo arbitral.

  • Nueva disposición: Los equipos abandonarán la tradicional fila recta y se colocarán alrededor del círculo central del campo.

  • Despliegue visual: El centro del terreno de juego albergará los elementos institucionales, acompañados por banderas gigantes de las selecciones en disputa.

  • Efectos especiales: A medida que avance el torneo, se incorporarán progresivamente elementos de pirotecnia y humo de colores para aumentar el espectáculo.

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