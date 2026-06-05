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El próximo lunes 20 de julio es cuando comenzarán las vacaciones en las instituciones educativas luego de terminar el presente año escolar correspondiente al periodo 2025-2026.

El tercer momento concluirá formalmente el viernes 17 de julio, fecha en la que se realizará la entrega de las boletas e informes de evaluación a los representantes. A pesar del cese de las clases, el personal docente continuará en funciones durante el resto del mes de julio para cumplir con las jornadas de planificación fuera de las aulas.

Cuando termina el año escolar

El cronograma administrativo para el cierre del ciclo escolar se desarrollará bajo el siguiente esquema de fechas:

21 de julio: Celebración del Consejo Docente para realizar el balance pedagógico general del año escolar.

21 al 23 de julio: Proceso de inscripciones correspondientes al nuevo año escolar 2026-2027.

27 al 30 de julio: Realización de los actos de promoción para los estudiantes graduandos.

31 de julio: Finalización oficial del año escolar e inicio del periodo vacacional para el personal docente y administrativo.

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