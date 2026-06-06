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Marineros con todo derrotó a Líderes de Miranda

By Danny Valdiviezo
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Marineros con todo derrotó a Líderes de Miranda
Robert Pérez recibido en el dugout naval. Fotos: Ewaldo Cabaña/Prensa Marineros.

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Danny Valdiviezo
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Marineros con todo derrotó a Líderes de Miranda 11×7 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Los bates navieros se combinaron para pegar 10 inatrapables y asegurar el triunfo en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Con este triunfo, la novena filibustera obtuvo su sexto lauro ante los Mirandinos y aseguraron la serie. La ofensiva naviera explotó en el segundo inning con un rally de 10 anotaciones que comenzó con un pelotazo a Johan López con la casa llena.

Jesús Ugueto sonó sencillo al centro del campo para que Ángel Aguilar y Giovanny Rivero pisaran el plato; un doblete de José Sanabria entre el jardinero izquierdo y el central hizo que Ugueto pasara por la goma, Aguilar le siguió con otro extrabase y Rivero dio inatrapable para empujar la décima rayita.

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Brayan Pérez por el elenco naval se llevó la victoria. Foto: Ewaldo Cabaña.

Marineros con todo derrotó a Líderes de Miranda

Líderes descontó en el cuarto tramo con tres rayitas luego de un doble de Pabel Manzanero que llevó a Wilkerman García y José Peroza al home plate. José Caguana pegó y Manzanero anotó. Un elevado de sacrificio a la pradera central de López hizo que Robert Pérez Jr. colocara las cosas 3×11.

Brayan Pérez (1-0) ganó el juego y Francisco Sánchez (1-5) cargó con la derrota. La serie continuará el domingo 7 de junio en este mismo feudo, en condición de local, a las 3:00 de la tarde. ¡La entrada es libre!.

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SourcePrensa Marineros
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