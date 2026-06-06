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Esa conocida sensación de somnolencia, pesadez y falta de concentración que aparece justo después de una comida copiosa —coloquialmente llamada «bajón de la tarde», no es una simple falta de energía.

En términos médicos, está estrechamente vinculada a la respuesta de la glucosa en la sangre. Para combatir este estado de letargo y potenciar la salud metabólica general, la medicina del estilo de vida y la cronobiología actual recomiendan un hábito sumamente sencillo, accesible y respaldado por la ciencia: la caminata postprandial de 10 minutos.

Diversos estudios clínicos han demostrado que realizar un movimiento físico ligero inmediatamente después de comer (idealmente dentro de la primera media hora) altera de forma muy positiva la manera en que el organismo procesa los alimentos. Cuando los músculos se contraen al caminar, demandan energía de forma inmediata.

Absorben la glucosa

Para satisfacer esta necesidad, absorben la glucosa circulante en el torrente sanguíneo sin requerir que el páncreas segregue grandes cantidades de insulina.

Este sutil mecanismo previene los picos drásticos de azúcar, responsables de los antojos posteriores y del almacenamiento de grasa abdominal. Además, el movimiento vertical estimula la motilidad gástrica, acelerando el vaciado del estómago y reduciendo significativamente síntomas comunes como el reflujo, la acidez y la hinchazón.

Ritual de 10 minutos

Incorporar este breve ritual de diez minutos a paso tranquilo, ya sea alrededor de la cuadra o en un espacio abierto, no solo optimiza la digestión, sino que actúa como una pausa mental necesaria para reactivar el enfoque y la productividad de cara al resto de la jornada laboral.

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