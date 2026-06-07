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Hombre cegado por los celos asesinó a su pareja en Urama

By Danny Valdiviezo
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Hombre cegado por los celos asesinó a su pareja en Urama

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Danny Valdiviezo
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Autoridades se encargaron de iniciar las investigaciones de un caso de femicidio en el municipio Juan José Mora. Un hombre presuntamente cegado por los celos asesinó a su pareja en Urama, en ese municipio del litoral carabobeño.

El triste hecho ocurrió en el Barrio Tricolor, sector La Chicharronera. El sujeto de 38 años, con un arma de fabricación casera atacó a Ana Maricela Quero Pérez de 47 años de edad. Dijo el medio 100×100 Noticias Digital de Puerto Cabello.

Cegado por los celos asesinó a su pareja en Urama

Versiones extraoficiales de este hecho indicaron que la mujer se encontraba a las afueras de su casa, sentada en una silla. Cuando el señalado llegó al lugar y accionó el arma contra la dama, enseguida las autoridades llegaron al lugar.

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Por presunta disputa familiar de una vivienda fue asesinado por sus primos

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Source100x100 Noticias./Puerto Cabello/Vzla.
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