Compartir

La dermatología y la nutrición funcional han demostrado que una piel luminosa, libre de imperfecciones y un abdomen desinflamado son el reflejo directo de un sistema digestivo equilibrado.

Para lograr este bienestar integral de forma rápida por las mañanas, el batido verde con linaza se ha consolidado como la receta estrella para quienes buscan un estilo de vida saludable y estético sin complicaciones.

Batido verde con linaza

El éxito de este smoothie radica en su densidad de nutrientes. A diferencia de los jugos verdes comerciales que eliminan la fibra, este batido se consume completo para estabilizar la glucosa en sangre desde temprano.

La receta consiste en licuar una taza de hojas de espinaca baby (ricas en hierro y antioxidantes), medio pepino sin piel para una hidratación celular profunda, el jugo de medio limón para equilibrar el pH y, el ingrediente clave: una cucharada de semillas de linaza molidas (o semillas de chía).

Grasa saludable

La linaza aporta ácidos grasos esenciales omega-3 y fibra soluble que se expande de forma suave en el tracto digestivo. Esto no solo promueve una digestión impecable y elimina la retención de líquidos, sino que nutre la barrera cutánea de la piel, dándole un aspecto fresco, hidratado y con ese deseado efecto «glow» natural. Servirlo en un vaso estético de vidrio con un pitillo reutilizable convierte tu desayuno en un ritual de amor propio innegociable.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas