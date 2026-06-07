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El dolor de cabeza es una de las molestias físicas más comunes a nivel mundial, pero cuando pasa de ser un evento ocasional a convertirse en una constante diaria, es una señal clara de que el organismo está bajo estrés.

Trabajar largas jornadas frente a pantallas de computadoras, gestionar agendas complejas o llevar un ritmo de vida acelerado suele camuflar los desencadenantes reales de las cefaleas, haciendo que las personas dependan en exceso de los analgésicos en lugar de atacar la raíz del problema.

Cefalea tensional y la migraña

La medicina del bienestar clasifica los dolores de cabeza recurrentes en dos grandes grupos cotidianos: la cefalea tensional y la migraña. La primera se siente como una banda apretada alrededor de la frente y suele estar causada por la contracción muscular del cuello y la mandíbula, un reflejo directo de la mala postura al sentarse a trabajar o del bruxismo nocturno provocado por la ansiedad.

El segundo grupo, la migraña, tiene un componente neurovascular más complejo, manifestándose con un dolor pulsante en un solo lado de la cabeza, sensibilidad a la luz y náuseas.

Los neurólogos señalan tres factores silenciosos que disparan estos dolores de forma constante: la deshidratación profunda (el cerebro se contrae levemente ante la falta de agua, generando presión), la fatiga visual por no usar la iluminación adecuada y el consumo irregular de cafeína.

Prevención

Para aliviar esta tensión, la prevención es la mejor herramienta. Integrar pausas activas para estirar el cuello, mantener un termo de agua estético en tu escritorio para recordar hidratarte y practicar técnicas de relajación antes de dormir son micro-hábitos que devuelven el equilibrio a tu salud cerebral. Nota: Si los dolores aumentan de intensidad o despiertan a la persona por las noches, es innegociable acudir a una consulta médica especializada.

Noticias 24 Carabobo

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