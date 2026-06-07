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La fiebre por el Mundial FIFA 2026 se siente y se respira en cada rincón del planeta. Con el pitazo inicial programado para este próximo 11 de junio, la expectativa es máxima, al punto de que esta semana comenzaron a disputarse los últimos encuentros amistosos entre las selecciones clasificadas.

Más allá de la estricta competencia sobre el césped, esta edición compartida entre Estados Unidos, México y Canadá se consolida como un evento sin precedentes en la historia del deporte que data desde 1930, registrando datos curiosos y proyecciones económicas que desafían cualquier lógica comercial previa.

Una infraestructura gigante y el hito de México

Uno de los hitos culturales más destacados de esta edición lo protagoniza México, país que se convertirá formalmente en la primera nación de la historia en albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo, tras las legendarias ediciones de 1970 y 1986.

Para poder recibir el nuevo formato extendido de la competición, la infraestructura logística ha dado un salto colosal. El torneo de naciones se disputará en un total de 16 estadios repartidos en los tres países sedes. Esta cifra duplica los ocho recintos deportivos que sirvieron para albergar la cita de Catar 2022 y supera con comodidad los 12 que se utilizaron en Rusia 2018. Esta masificación de sedes responde a la gigantesca demanda del público: las estimaciones oficiales de la FIFA apuntan a vender alrededor de siete millones de entradas, aplastando de forma definitiva el récord histórico de los 3,4 millones de boletos alcanzados en la recordada edición de Estados Unidos 1994.

La locura de la reventa y los costos de los aficionados

El valor de asistir al evento deportivo más importante del año ha alcanzado niveles astronómicos. Mientras que los canales oficiales estiman que el precio más alto de una entrada preferencial para la gran final podría rondar los US$ 10.000, los costos de consumo básico para el fanático regular en los estadios promediarán los US$ 34 por una comida sencilla acompañada de una cerveza.

Sin embargo, el verdadero fenómeno financiero e irracional se está viviendo en el mercado secundario. Diversos medios internacionales han reportado que las plataformas oficiales de reventa autorizada han registrado cifras insólitas. El caso más llamativo y viral de la semana lo protagonizó un aficionado que llegó a ofrecer un solo boleto para la gran final del 19 de julio por la exorbitante suma de US$ 2.000.000, un precio que encendió el debate internacional sobre los límites de la especulación en el entretenimiento masivo.

Premios récord para una escala global

El crecimiento logístico de la Copa del Mundo viene acompañado de un respaldo financiero sin igual por parte del máximo organismo del fútbol. Para esta edición 2026, la FIFA estima romper todos los récords financieros en cuanto a la repartición de premios institucionales, distribuyendo una bolsa total de 871 millones de dólares entre las 48 selecciones nacionales participantes.

Esta colosal inyección de dinero significa prácticamente el doble de todo lo destinado para la edición de Catar 2022. La recompensa mayor para la federación que logre alzar el trofeo dorado ascenderá a los US$ 50 millones, una cifra histórica que conoceremos el próximo 19 de julio cuando se juegue la gran final en el césped de Nueva Jersey.

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