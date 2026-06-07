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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este domingo 7 de junio que dos ondas tropicales coinciden simultáneamente sobre el espacio geográfico nacional, una situación que desencadenará fuertes precipitaciones y un incremento notable de la inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

El avance simultáneo de los sistemas dinámicos

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el organismo técnico, se trata de la Onda Tropical Nro. 9 y la Onda Tropical Nro. 10, las cuales ejercen su influencia climática al mismo tiempo. Actualmente, la Onda Tropical Nro. 9 avanza directamente sobre la región occidental de Venezuela, mientras que la Onda Tropical Nro. 10 transita por la zona oriental, manteniendo ambas un impacto meteorológico inmediato.

Los expertos explicaron que ambos sistemas de baja presión interactúan de forma directa con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la vaguada monzónica. Esta combinación de fenómenos potenciará de manera drástica el desarrollo de formaciones nubosas, lo que producirá un cielo completamente cubierto y generará lluvias generalizadas a lo largo de este domingo.

Pronóstico por regiones: Mañana, tarde y noche

Durante las primeras horas del día, el Inameh prevé cielos cubiertos con lluvias de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la región central, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Yaracuy, Falcón, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Sin embargo, se estima un cambio significativo en la dinámica atmosférica para los bloques vespertino y nocturno. Durante la tarde y la noche, se espera un incremento considerable de la nubosidad de gran desarrollo vertical, dando paso a chubascos y lluvias acompañadas de actividad eléctrica y ocasionales ráfagas de viento en la mayor parte de las regiones señaladas.

Áreas con mayor riesgo de precipitaciones intensas

El organismo del Estado advierte que el impacto de este doble sistema frontal será mucho más severo, frecuente e intenso en sectores específicos. Las comunidades ubicadas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, el nororiente, el centro norte costero, los llanos occidentales y centrales, así como los estados Falcón, Lara, la región andina y el estado Zulia, deberán mantener medidas de prevención ante posibles anegaciones urbanas o crecidas de caudales.

Por su parte, la Gran Caracas experimentará nubosidad baja y lloviznas intermitentes desde las primeras horas de la mañana, siendo el estado Miranda la entidad con los chubascos más fuertes en el inicio del día.

Después del mediodía, se prevé el aumento de nubes productoras de agua y lluvias de intensidad variable, por lo que los caraqueños deberán tomar previsiones ante descargas eléctricas ocasionales durante el transcurso de la tarde y la noche.

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