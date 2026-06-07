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El Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arrestaron a una mujer en el municipio Colón, tras determinarse formalmente su complicidad directa en los delitos de abuso sexual y trato cruel continuado en perjuicio de sus tres hijos menores de edad.

La detenida fue identificada por las comisiones actuantes como Leidy Lisbeth Quiroz Fernández, de 31 años de edad. El procedimiento de captura fue ejecutado por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 11 Sur del Lago Oeste, quienes desplegaron un operativo en una vivienda ubicada en el sector Caño Blanco, perteneciente a la parroquia Urribarri de la citada localidad zuliana.

Las investigaciones en torno al caso iniciaron formalmente luego de que una pariente cercana de las víctimas acudiera ante la sede policial para denunciar las graves agresiones físicas y sexuales a las que eran sometidos los infantes dentro del entorno doméstico. De inmediato, se activaron los protocolos de resguardo y se ordenaron los exámenes médicos y psicológicos forenses de rigor, cuyos resultados científicos confirmaron la existencia de los abusos de manera inequívoca.

Silencio delictivo

Las pesquisas técnicas y las entrevistas psicológicas determinaron que Quiroz Fernández, en su condición de madre y garante legal de la integridad de los menores, tenía pleno conocimiento de las atrocidades que ocurrían de forma sistemática dentro del hogar.

Lejos de denunciar la situación o proteger a sus hijos, la mujer guardaba un silencio hermético y permitía las agresiones, lo que ante la legislación penal venezolana la convierte en cómplice necesaria de los delitos tipificados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Esta aprehensión forma parte de la segunda etapa de un proceso investigativo que ya había logrado un avance clave días antes. Previamente, las comisiones de inteligencia del CPBEZ habían logrado localizar y capturar al autor material e intelectual de las agresiones. El sujeto quedó identificado como Franco Varessy Churampi Huarang, un ciudadano de nacionalidad peruana, quien ya se encuentra privado de libertad enfrentando la justicia penal de la República.

Fiscalía

Tras el arresto de la progenitora, el expediente fue remitido de inmediato a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Zulia. Este organismo será el encargado de coordinar la presentación de la detenida ante los tribunales de control correspondientes para la respectiva imputación de cargos y la solicitud de privativa judicial preventiva de libertad.

Por su parte, los tres menores de edad ya reciben resguardo institucional y atención integral médica y psicológica para iniciar su proceso de recuperación.

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