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Si creciste en un hogar latinoamericano, existe una frase grabada en tu memoria que probablemente escuchaste a gritos más de una vez: ¡Voltea esa chola que es de mala suerte! Este mito, que ha pasado de generación en generación con una vigencia inquebrantable, es uno de los pilares del folclor doméstico en nuestra región. Pero, ¿de dónde nace realmente esta creencia y por qué le tenemos tanto respeto a un simple calzado volteado?

Desde el punto de vista del misticismo y la antropología cultural, los zapatos siempre han tenido una carga simbólica muy fuerte. El calzado representa nuestro contacto con la tierra, el camino que recorremos y la dirección que toma nuestra vida.

En muchas culturas antiguas, dejar algo al revés (ya fuera la ropa, un espejo o un zapato) se interpretaba como una alteración del orden natural del universo, abriendo la puerta a las «fuerzas del caos» o a los malos espíritus. Dejar la suela de la chola mirando hacia el cielo se veía como una forma de dar la espalda a la protección del hogar, exponiendo a la familia (y en especial a la figura materna, centro del hogar latino) a la desgracia.

La explicación práctica: Un ingenioso truco de organización

Más allá de las energías y el esoterismo, la sociología moderna ofrece una explicación mucho más terrenal e ingeniosa. En las décadas pasadas, las familias solían ser muy numerosas y las casas albergaban a muchos niños corriendo de un lado a otro. Mantener el orden era una tarea monumental para las madres y abuelas.

Inventar que un zapato tirado al revés causaría una tragedia familiar era la herramienta de psicología inversa perfecta. Ningún hijo, por más rebelde que fuera, se atrevía a dejar una sandalia mal puesta si eso ponía en riesgo la salud de su mamá. De esta manera, el mito se convirtió en un efectivo sistema de organización y limpieza en el hogar, camuflado bajo el manto de la superstición.

Un símbolo de identidad y nostalgia

Hoy en día, en plena era de la organización digital y el minimalismo estético, el mito de la chola volteada ha perdido su carácter de «miedo real» para transformarse en un ícono de la cultura pop y el humor en las redes sociales. Nos conecta con nuestra infancia, con la crianza de nuestras abuelas y con esa identidad latina tan única donde el respeto por las tradiciones se mezcla con el amor familiar.

Así que la próxima vez que pases por tu sala o tu clóset y veas una sandalia boca abajo, probablemente sonrías al recordar a tu mamá, pero (por si las dudas) estamos seguros de que te agacharás a voltearla.

Noticias 24 Carabobo

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