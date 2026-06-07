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El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y su detección temprana es clave para evitar la pérdida de la visión, según el oftalmólogo especialista en glaucoma Jesús Salvatierra. El especialista explicó que se trata de una enfermedad “subdiagnosticada” que avanza de forma silenciosa, al punto de que muchas personas no presentan síntomas hasta etapas avanzadas.

“Es el ladrón silencioso de la visión”, afirmó, al detallar que el daño ocurre progresivamente en el nervio óptico, reduciendo el campo visual periférico hasta dejar una visión en forma tubular. Según indicó, se estima que para el año 2040 habrá 111 millones de personas con glaucoma en el mundo.

Sin embargo, en países desarrollados solo el 50 % de los casos está diagnosticado, mientras que en naciones en desarrollo cerca del 75 % de los pacientes desconoce que padece la enfermedad.

FACTORES DE RIESGO Y SÍNTOMAS

Jesús Salvatierra señaló que el tipo más común es el glaucoma primario de ángulo abierto, que representa cerca del 90 % de los casos y suele progresar en un periodo de 10 a 15 años. Agregó que el riesgo aumenta a partir de los 45 o 50 años, especialmente en personas con antecedentes familiares, quienes pueden tener entre tres y nueve veces más probabilidades de desarrollar la patología.

Asimismo, mencionó otros factores de riesgo como la diabetes, la migraña, la hipotensión arterial, el uso prolongado de esteroides sin supervisión médica, así como miopías e hipermetropías altas. También destacó que las personas afrodescendientes presentan mayor riesgo de desarrollar formas más agresivas de la enfermedad. En cuanto a los síntomas, advirtió que suelen aparecer cuando el daño ya es significativo.

Entre ellos mencionó dificultad para ver en la noche, caídas o tropiezos por pérdida de visión periférica, así como la percepción de halos o neblina alrededor de las luces. Tratamiento y detección Para su detección, enfatizó que es fundamental hacer evaluaciones oftalmológicas que incluyan medición de la presión intraocular, estudios del campo visual y exámenes como la tomografía de coherencia óptica.

Respecto al tratamiento, mencionó que existen opciones farmacológicas mediante colirios, terapias con láser y procedimientos quirúrgicos, dependiendo del avance de la enfermedad y la respuesta del paciente.

CONTROL

El oftalmólogo recomendó acudir a controles oftalmológicos periódicos, especialmente si se es mayor de 40 años o tiene factores de riesgo, para lograr un diagnóstico oportuno y evitar la progresión hacia la ceguera. Para conocer más de la oftalmología seguir su red social: @drsalvatierravzla

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