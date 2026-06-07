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Un incendio de grandes proporciones se registró en las instalaciones del puerto de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí (oeste), Ecuador.

El siniestro ha dejado un saldo preliminar de al menos 14 embarcaciones pesqueras y 21 lanchas severamente afectadas, además de generar pánico entre los trabajadores de la zona debido a las inmensas columnas de fuego y denso humo negro que eran visibles desde varios puntos de la localidad.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, encargado de centralizar las operaciones de emergencia en el país andino, actualizó las cifras iniciales que apenas estimaban ocho navíos afectados. Con el paso de las horas y el avance de los cuerpos de bomberos, el reporte oficial escaló drásticamente confirmando los daños materiales en 35 unidades de transporte marítimo.

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que el incidente dejó al menos dos personas heridas con quemaduras de diversa consideración. Ambos ciudadanos recibieron atención prehospitalaria inmediata en el sitio y posteriormente fueron trasladados a diferentes centros de salud de la provincia de Manabí para recibir atención médica especializada.

Incendio en el puerto de Manta

La alerta en la central de emergencias se recibió exactamente a las 11:52 hora local (16:52 GMT), reportando inicialmente el fuego en una sola embarcación en el Muelle Pesquero Artesanal. Sin embargo, la rápida propagación de las llamas propia del material combustible y los vientos de la zona costera, obligó a un despliegue masivo de recursos logísticos.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó que el foco del incendio se concentró específicamente en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta.

Esta institución confirmó que se mantiene en estrecha coordinación con las autoridades municipales y los comités de operaciones de emergencia locales para ejecutar la respectiva evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), con el fin de cuantificar las pérdidas económicas del sector pesquero artesanal.

Restricción vehicular y peatonal

Como medida de seguridad estricta para salvaguardar la vida de civiles y permitir el libre desplazamiento de los camiones de bomberos y ambulancias, los cuerpos de seguridad del Estado restringieron por completo el acceso vehicular y peatonal a todo el sector portuario.

Hasta el momento, las causas reales que originaron la chispa inicial siguen siendo desconocidas, por lo que peritos e inspectores de la capitanía del puerto iniciarán las investigaciones técnicas una vez que el área sea declarada completamente fría y segura.

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