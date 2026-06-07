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La mañana de este domingo 7 de junio se registró un nuevo incidente vial en la principal arteria vial del país, el cual requirió la movilización inmediata de los cuerpos de seguridad y asistencia en carreteras del estado Carabobo. Usuarios de las redes sociales y autoridades locales reportaron el vuelco lateral de un vehículo de carga tipo cava en la Autopista Regional del Centro (ARC).

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 8:10 am, específicamente a la altura del kilómetro 133 de la ARC, en el tramo correspondiente al municipio San Joaquín. La unidad pesada terminó volcada de costado sobre la isla central de la autopista, afectando el flujo vehicular en el sentido Maracay – Valencia.

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Afortunadamente, tras la evaluación inicial de los parámetros médicos en el sitio del suceso, las autoridades civiles y militares confirmaron de manera oficial que el conductor y los acompañantes resultaron ilesos, por lo que no se reportan personas lesionadas ni daños humanos que lamentar en el evento.

En el lugar del siniestro se desplegaron rápidamente comisiones del Instituto Autónomo de Vías de Carabobo (Invialca), junto a efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Ambas instituciones se mantienen en el sitio evaluando los daños materiales a la infraestructura vial, controlando los niveles de combustible en el pavimento y gestionando el tránsito automotor a través de canales de contraflujo para despejar la vía y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

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