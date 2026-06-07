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El sistema de bonificaciones continuará en este mes, los bonos Patria en junio los seguirán pagando esta semana, desde mañana 8 y hasta el próximo 13 de este mes. Atento al número 3532 de la plataforma.

Recuerda que debes tener siempre activa tu cuenta en Patria, entrar al menos dos veces al mes y tener tus datos activos. Entre ellos correo electrónico como el número de celular en la sección de datos del sistema.

Puedes entrar tu mismo a la cuenta en el sistema, contestar las encuestas y estar siempre activo en la misma. No des acceso a tu cuenta a otras personas, se siempre cuidadoso de la contraseña.

Bonos Patria en junio 2026

Bono Beca Universitaria, esta va dirigida a estudiantes de educación superior que estén registrados en el sistema. Este pago tiene un aproximado de 2.900 bolívares para los estudiantes.

Corresponsabilidad y Formación, este fue anunciado el viernes y seguirá pagándose esta semana. El mismo es para funcionarios de nóminas especiales, tiene un pago aproximado de 27.500 en adelante.

Bono Beca Enseñanza Media: este está dirigido a los estudiantes de bachillerato, el monto estimado podría rondar los 1.800 bolívares.

Bono complementario, fue anunciado ayer y se estaría pagando esta semana, tiene un monto a pagar de 2.750 bolívares. Este es un bono complemento del Bono único Familiar, recordemos que este sustituyó varias bonificaciones.

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