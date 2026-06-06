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El Bono Complementario Familiar en Patria en junio comienza a pagarse desde hoy indicaron los canales de la Plataforma. Este se activa hoy 6 de junio a la par del Bono Único Familiar que fue anunciado esta semana.

Este llega de forma directa y gradual a los beneficiarios a través del número de Patria 3532. Como es conocido el bono familiar tiene fecha de límite de entrega hasta el próximo 9 de este mes.

Bono Complementario Familiar en Patria de junio comienza a pagarse

El monto a pagar por el bono complementario será de 2.750 bolívares, para recibirlo recuerda que debes estar afiliado al Sistema Patria. Tener tu cuenta y en la misma debes tener tus datos correctamente.

Entre ellos correo electrónico como tu número celular vigente, además de número de cédula. Evita dar el mismo a otras personas para que lo revisen, siempre entra a tu cuenta en el sistema y contesta las encuestas.

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