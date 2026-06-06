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Reportaron accidente en la Autopista del Este cerca del Sambil

By Danny Valdiviezo
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Accidente en la Autopista del Este y el llamado

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Danny Valdiviezo
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En horas del mediodía de hoy sábado 6 de junio de 2026 reportaron un accidente en la Autopista del Este cerca del Sambil. Una camioneta plateada volcó en el lugar quedando en la cuneta.

Enseguida conductores que transitaban por la arteria vial de la Gran Valencia reportaron la novedad mediante los números de emergencia. Al sitio llegaron autoridades viales además de paramédicos para atender la situación.

accidente en la Autopista del este

La misma generó una alta retención en ambos sentidos de la Autopista. Un poste de alumbrado vial se vio afectado por el volcamiento. El accidente se suma a los ocurridos en lo que va de mes en el estado Carabobo.

Accidente en la Autopista del Este y el llamado

Desde #N24Carabobo hacemos en llamado a los conductores para que circulen con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Transitar a una velocidad moderada, cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT. ¡Abróchate el cinturón de seguridad!

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SourceNoesspam/José Ricardo Hernández
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