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Un animal silvestre en casa, puede sorprenderte, pero debes estar preparado. Para ello Protección Civil dio unas recomendaciones por si eso llega a pasarte. Es importante conocer las normas que hay, y otra de las recomendaciones es no mostrar nerviosismo.

Sabemos que encontrarse con un vecino de la naturaleza en el patio o la sala puede ser una gran sorpresa. ¡Pero es súper importante saber cómo reaccionar para protegerlos a ellos y a tu familia!.

Animal silvestre en casa

Si te encuentras uno, sigue estas recomendaciones:

No le des comida: Alimentarlos los puede enfermar, hace que pierdan su instinto de buscar comida por sí mismos y podrían morder por accidente.

Mantén una distancia segura: Respeta su espacio y mantén a los niños y mascotas alejados.

No le arrojes objetos: Lastimarlos es un acto cruel y tiene consecuencias.

Llama a las autoridades: No importa si es un reptil, un ave o un mamífero; nuestro equipo está listo para ayudarte y reubicarlo a su hábitat natural.

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