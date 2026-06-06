Compartir

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una severa advertencia sobre la proximidad de un posible «súper» El Niño, un evento meteorológico de intensidad extraordinaria que amenaza con desatar impactos climáticos severos y desestabilizar la economía y la seguridad humanitaria a escala planetaria en los próximos meses.

Probabilidades en aumento y proyecciones científicas

De acuerdo con los últimos modelos de la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), la gestación de este fenómeno cuenta con una certeza científica alarmante. Los expertos de la WMO señalaron que existe un 80% de probabilidad de que El Niño se consolide de manera formal durante el mes de agosto, una cifra que escala drásticamente al 90% antes de noviembre de 2026.

Los analistas advierten que, debido a su magnitud, las consecuencias e interrupciones climáticas se extenderán con fuerza durante todo el año siguiente.

Ante este escenario, el secretario general de la ONU, António Guterres, ofreció un diagnóstico tajante al declarar que este fenómeno de origen natural «echa gasolina sobre el incendio» del calentamiento global antropogénico, actuando como un amplificador de la crisis climática que ya azota a los cinco continentes.

¿Qué es El Niño y por qué preocupa su intensidad?

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno meteorológico natural que se manifiesta en ciclos de cada dos a siete años. Ocurre cuando los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial se debilitan profunda y progresivamente, permitiendo que las aguas superficiales del océano eleven su temperatura de forma inusual. Este calentamiento altera drásticamente los patrones de precipitaciones y presión atmosférica según la región geográfica implicada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas