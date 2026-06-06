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La superestrella de la música, Taylor Swift, y el jugador estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, se encuentran en el centro de una gigantesca ola de especulaciones tras filtrarse nuevos y reveladores detalles sobre lo que promete ser la boda del siglo.

De acuerdo con información exclusiva difundida por el portal estadounidense TMZ, fuentes vinculadas estrechamente a la logística de la pareja aseguran que el enlace matrimonial se llevará a cabo el próximo mes en la imponente ciudad de Nueva York.

Boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Aunque ni la intérprete de «Cruel Summer» ni el ala cerrada de la NFL han emitido una confirmación pública oficial, la maquinaria de los preparativos parece estar marchando a toda velocidad. El misterio principal rodea el lugar exacto de la ceremonia; sin embargo, el Madison Square Garden resuena con fuerza como el principal candidato para albergar a una lista de más de 1.000 invitados exclusivos.

La elección de este icónico recinto no sería casualidad, sino una brillante estrategia de privacidad. El Madison Square Garden destaca por su imponente estructura arquitectónica sin ventanas hacia el exterior, lo que anula por completo la posibilidad de fotografías aéreas o filtraciones de la prensa.

Además, su avanzado sistema de estacionamiento subterráneo permitiría el ingreso y retiro de las celebridades en absoluto anonimato. Trascendió además que los organizadores ya coordinan con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para ejecutar cierres perimetrales de calles y blindar la seguridad del sector.

Mensajes secretos y teorías sobre la locación

El hermetismo es tan alto que la propia Taylor Swift habría asumido el control de la comunicación, contactando personalmente a sus amigos más cercanos mediante mensajes de texto cifrados para que reserven la fecha en sus agendas.

Esta mudanza de planes ha sorprendido a muchos, ya que durante meses la prensa rosa apostaba por una ceremonia íntima en la lujosa residencia frente al mar que posee la cantante en Rhode Island.

Otras presuntas locaciones para la boda

No obstante, la elección de la Gran Manzana responde a un motivo profundamente romántico: la ciudad ha sido el escenario de fondo de sus citas más memorables y el lugar donde consolidaron su relación ante los ojos del mundo.

Mientras el mundo espera el gran día, los fanáticos ya barajan otras locaciones icónicas de Nueva York cargadas de la estética visual que apasiona a la artista, tales como la Biblioteca Pública, el Radio City Music Hall, el Rockefeller Center o el romántico Central Park. Lo único seguro es que, de concretarse, paralizará por completo al mundo del entretenimiento.

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