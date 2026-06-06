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La majestuosa Laguna de Unare, un impresionante humedal costero ubicado en el estado Anzoátegui, ha sido nominada formalmente como Destino Verde Líder de Sudamérica (South America’s Leading Green Destination) en la prestigiosa edición de los World Travel Awards 2026.

Este importante reconocimiento, considerado globalmente como los «Premios Óscar» de la industria turística, destaca a aquellos santuarios que demuestran un valor ecológico excepcional y un potencial sobresaliente para el desarrollo del turismo sostenible en la región.

Un santuario de biodiversidad y manglares

La Laguna de Unare se ha consolidado como un refugio natural de altísima importancia ambiental para el continente, gracias a la fisionomía de sus paisajes y una riqueza biológica incalculable. Este ecosistema alberga aproximadamente 170 hectáreas de manglares, los cuales cumplen funciones esenciales para la conservación del equilibrio ecológico de la fachada caribeña.

Estas densas áreas verdes sirven como zona de cría, refugio y protección para diversas especies de la fauna local, actuando además como una barrera natural que contribuye a la estabilidad del ecosistema costero.

Para los amantes del ecoturismo y la fotografía de naturaleza, este entorno es un verdadero paraíso. En sus aguas y zonas adyacentes habitan de forma permanente, o transitoria, más de 200 especies de aves endémicas y migratorias. Durante los recorridos, es posible avistar imponentes bandadas de flamencos, corocoras coloradas, cotúas, garzas reales y el águila pescadora del norte, lo que convierte a este humedal anzoatiguense en un punto de referencia clave a nivel mundial para la observación de aves (birdwatching).

Laguna de Unare World Travel Awards

Esta nominación histórica en los World Travel Awards 2026 abre una ventana de oportunidad única para que la Laguna de Unare obtenga una proyección internacional masiva, impulsando no solo el interés por la conservación de sus recursos naturales, sino también el desarrollo económico y sostenible de las comunidades locales de la zona.

El proceso para apoyar este destino venezolano es completamente digital y abierto al público general. Para participar y emitir el voto, los usuarios simplemente deben ingresar a la plataforma oficial de los World Travel Awards, registrarse con su nombre y una dirección de correo electrónico activa.

Una vez validada la cuenta, se debe ubicar la categoría correspondiente a la región sudamericana para este año 2026 y seleccionar la opción de la Laguna de Unare. Con cada voto, se fortalece el posicionamiento de Venezuela como un referente indiscutible de turismo verde, consciente y respetuoso con la Madre Tierra.

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