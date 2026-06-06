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Funcionarios adscritos al cuerpo de adscripción de Polisucre intervinieron de manera inmediata ante un grave incidente de violencia familiar registrado en el sector Mirador del Este, ubicado en la parroquia de Petare, perteneciente al municipio Sucre.

La acción policial se desencadenó luego de que se hiciera viral en diversas redes sociales un material audiovisual que sirvió como evidencia explícita del maltrato físico y psicológico al que eran sometidos dos menores de edad, quienes resultaron ser hermanos. Las crudas imágenes permitieron a la comunidad y a los usuarios digitales encender las alarmas sobre la integridad de las víctimas dentro de su propio entorno residencial.

Caso de maltrato infantil en Petare

Una vez recibida y procesada la denuncia formal respaldada por el video, la comisión policial de Polisucre se trasladó con carácter de urgencia hasta la vivienda señalada en Mirador del Este. El objetivo primordial de la comisión fue garantizar de forma perentoria la seguridad física, el resguardo y la atención primaria de los dos hermanos afectados por las acciones de su progenitora.

Tras asegurar la escena y poner a salvo a los menores, el componente policial notificó formalmente el procedimiento a los representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción mirandina.

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