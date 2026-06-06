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Falta poco para terminar la mañana y la historia se repite casi de forma universal: tras una primera mitad del día sumamente productiva, el reloj avanza hacia la tarde y una densa nube de cansancio, pesadez y falta de concentración amenaza con detener la jornada.

Este fenómeno, conocido en el ámbito de la salud laboral como el «bajón postprandial» o el síndrome de las dos de la tarde, está profundamente ligado a nuestra cronobiología y a sutiles errores que cometemos durante el mediodía.

Afortunadamente, no estás condenada a arrastrar los pies durante el resto de la jornada. Ajustar un par de hábitos clave justo a las 12:00 PM puede marcar la diferencia entre una tarde frustrante y una llena de enfoque y energía limpia.

1. El mito del café de las 12:00 PM

Uno de los errores más comunes para combatir el cansancio anticipado es tomar una taza de café justo antes o inmediatamente después de almorzar. La ciencia explica que la cafeína bloquea los receptores de adenosina (la molécula del cansancio), pero si se consume demasiado temprano o cerca de una comida densa, solo enmascara el problema y genera un «efecto rebote» el doble de intenso un par de horas más tarde.

Los expertos recomiendan retrasar el café de la tarde hasta las 1:30 PM o 2:00 PM, permitiendo que el cuerpo procese los alimentos de forma natural antes de recibir el estímulo de la cafeína.

2. Estructura tu almuerzo a favor de tu cerebro

El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Si tu almuerzo del mediodía está sobrecargado de carbohidratos simples o azúcares refinados, provocarás un pico de insulina drástico que te dejará exhausta en menos de una hora.

La regla de oro para un almuerzo inteligente es balancear el plato: un 50% de vegetales verdes ricos en fibra, un 25% de proteínas magras que sostengan los aminoácidos en el cerebro y un 25% de carbohidratos complejos o grasas saludables. Esta combinación ralentiza la digestión, garantizando un flujo constante de glucosa sin caídas abruptas de energía.

3. La técnica de la desconexión visual

Pasar de mirar la pantalla de la computadora a mirar la pantalla del teléfono celular mientras almuerzas es una receta infalible para la fatiga cognitiva. Al mediodía, el cerebro necesita un cambio de estímulo. Dedica al menos 15 minutos a comer de forma consciente, alejada de las notificaciones digitales.

Si el espacio lo permite, una micro-caminata a paso lento bajo la luz natural antes de retomar tus pendientes ayudará a resetear tus niveles de cortisol, preparándote mentalmente para cerrar el día con la misma claridad y frescura con la que lo iniciaste.

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