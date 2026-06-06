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Una profunda ola de dolor arropa a los habitantes del municipio Guanare, en el estado Portuguesa, tras conocerse el trágico fallecimiento de un niño de apenas dos años de edad. El lamentable hecho, tipificado como un accidente doméstico, ocurrió en el interior de su vivienda mientras el pequeño compartía la tarde con sus seres queridos y consumía frutas de temporada de forma habitual.

Los acontecimientos se registraron en una residencia ubicada en el barrio Negro Primero, perteneciente a la parroquia Quebrada de la Virgen de la capital llanera. De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación de la región, el infante se encontraba ingiriendo un mamón cuando, de manera imprevista, la semilla de la fruta se deslizó hacia su garganta, quedando severamente atorada en sus vías respiratorias superiores.

Al percatarse de que el menor presentaba una severa obstrucción y manifestaba evidentes signos de asfixia al no poder respirar con normalidad, los familiares actuaron con desesperación para auxiliarlo. En un intento por salvarle la vida, procedieron a trasladarlo de emergencia hacia el centro asistencial más cercano a la barriada.

Asfixia accidental

Debido a la extrema complejidad del caso y la urgencia de una intervención médica especializada, el niño fue remitido de inmediato al centro de salud principal de la entidad, el Hospital Universitario Dr. Miguel Oráa de Guanare. Para agilizar el traslado, una patrulla de los cuerpos policiales de la zona escoltó y movilizó al paciente; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el personal de guardia constató que el pequeño ingresó al centro hospitalario sin signos vitales.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Guanare, se desplazaron hasta las instalaciones del hospital para iniciar los protocolos de rigor. Los funcionarios realizaron el levantamiento y posterior traslado del cadáver hacia la medicatura forense local.

Los expertos pertinentes practicaron la autopsia de ley, determinando formalmente que la causa de muerte se debió a una asfixia mecánica por sofocación.

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