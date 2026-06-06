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Este viernes fue reactivada la unidad número 3 de la Planta Termoeléctrica TermoCarabobo, el anuncio fue realizado por el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, acompañado por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con el propósito de optimizar los servicios públicos en el país.

«Después de un mes de arduo trabajo de todos estos trabajadores, con su ingenio, con su talento y con su compromiso, hoy la máquina número 3 empezó a dar nuevamente 150 megavatios para poder estabilizar el sistema, entregárselo al Sistema Interconectado Nacional (SEN) y mejorar de manera notable todo lo que tiene que ver con el tema de la administración de carga, porque le va a dar mejores frecuencias y lo va a estabilizar», enfatizó el mandatario carabobeño.

Reactivada unidad 3 en Planta Termoeléctrica TermoCarabobo

La incorporación de estos 150 megavatios representa un aporte significativo para la demanda eléctrica de la región central, impactando positivamente tanto a las comunidades como al sector productivo de Carabobo y Aragua.

«Nos llenamos de gozo. Viéndole el rostro a los hombres y mujeres de los diferentes pueblos y a los trabajadores de la comunidad, les decimos: gracias por el esfuerzo que hacen para el pueblo», manifestó la mandataria aragüeña.

Desde Planta Centro, en el municipio Puerto Cabello, las autoridades ratificaron que este anuncio demuestra la capacidad de articulación posible entre el presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con todo su gabinete y los gobiernos regionales de todo el país, enfocados en consolidar la soberanía energética del país.

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