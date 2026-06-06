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El sistema financiero nacional experimentará una pausa en su atención presencial el próximo lunes 8 de junio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), las entidades públicas y privadas de todo el país no prestarán servicio en sus redes de agencias físicas debido a la conmemoración de la solemnidad religiosa de «Corpus Christi».

Restricciones en agencias y taquillas tradicionales

Durante las 24 horas correspondientes a este feriado bancario, los usuarios y clientes de las distintas instituciones financieras del territorio nacional no podrán efectuar operaciones de manera presencial en las taquillas ni en las oficinas comerciales. Esto incluye la suspensión temporal de trámites administrativos internos, apertura de cuentas, solicitudes de créditos y retiros de efectivo directamente por ventanilla.

No obstante, como suele ocurrir en este tipo de jornadas de asueto, el sector financiero contempla ciertas excepciones logísticas. Algunas entidades bancarias privadas y del Estado pudieran mantener operativas ciertas taquillas externas y taquillas de atención rápida.

Estas oficinas especiales están ubicadas de forma estratégica, principalmente en los centros comerciales de las ciudades más importantes del país. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los usuarios consultar detalladamente las páginas web oficiales y los perfiles verificados en redes sociales de sus respectivos bancos para verificar cuáles sedes podrían prestar este servicio alternativo.

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