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Comenzar la rutina de la mañana frente a un armario saturado, desordenado y lleno de prendas que no se utilizan genera una fricción mental silenciosa que incrementa los niveles de fatiga por decisión antes de salir de casa.

La premisa del orden contemporáneo no se basa en poseer menos cosas, sino en estructurar de forma inteligente lo que ya se tiene. Para transformar este espacio en un área funcional que inspire calma, las organizadoras de espacios profesionales aplican de manera universal el «Método de zonificación y categorización visual».

El primer paso de este sistema requiere realizar una auditoría honesta de las prendas, un proceso que la psicología del orden define como el desapego material necesario para dejar ir lo que ya no cumple una función.

El método para vestirte en las mañanas sin estrés

Una vez seleccionada la ropa esencial, el método establece que el clóset debe dividirse en zonas estrictas basadas en la frecuencia de uso y la tipología de la prenda. Las prendas de uso diario (como camisas básicas, blazers o pantalones de trabajo) deben ocupar la «zona de visión directa», es decir, la sección central del armario que el ojo capta de manera inmediata sin necesidad de agacharse o estirarse.

El toque final de esta técnica, fundamental para lograr esa estética pulida y de alto nivel que se observa en los catálogos de diseño, consiste en colgar las piezas utilizando ganchos idénticos (preferiblemente de terciopelo o madera fina) orientados hacia la misma dirección.

Orden cronológico

Organizar las prendas de izquierda a derecha, yendo desde los tonos más oscuros y texturas más pesadas hasta los colores más claros y tejidos livianos, genera un degradado armónico que relaja el sistema visual.

Este orden cronológico y estético no solo reduce el tiempo invertido en armar un outfit diario, sino que prolonga la vida útil de los textiles y transforma el acto de vestirse en un ritual diario de bienestar y disfrute personal.

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