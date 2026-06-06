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Funcionarios del Grupo de Rescate como de Bomberos de Carabobo rescataron una mapanare en Naguanagua. Se hizo el resguardo de la misma como su traslado al Zooaquarium de Valencia.

Los vigilantes resguardaron la misma en un conjunto residencial, la especie ofídica se encuentra en excelentes condiciones. Esta se entregó a los funcionarios de Protección Civil quienes se encargaron del traslado.

En tiempos de lluvia las mismas salen de su resguardo, es por ello que hay que tener cuidado en terrenos enmontados.

Rescatada una mapanare en Naguanagua, ¿qué hacer en estos casos?

Si encuentras una serpiente mapanare, aléjate lentamente sin hacer movimientos bruscos, dándole al menos seis pasos hacia atrás. No intentes atraparla, tocarla ni matarla. La mayoría de los accidentes ocurren por tratar de interactuar con ellas.

Si ocurre una mordedura, actúa con rapidez siguiendo estos pasos: Mantén la calma y el reposo: Evita que la persona camine o se mueva, esto retrasa la propagación del veneno. Retira accesorios: Quítale anillos, relojes, pulseras o ropa muy ajustada antes de que comience la hinchazón.

Limpia la herida: Lava suavemente la zona afectada con abundante agua y jabón. Busca asistencia médica de inmediato: Dirígete al hospital o centro de salud más cercano para recibir el suero antiofídico polivalente, que es el único tratamiento efectivo.

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