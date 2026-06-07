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Varios accidentes de tránsito en Carabobo reportaron hoy domingo 7 de junio de 2026. En el túnel de La Cabrera sentido Maracay volcó un camión cargado de verduras, afectando los dos canales de circulación.

El hecho generó fuerte retraso en ambos sentidos de la Autopista Regional del Centro. Dicho volcamiento fue reportado por Invialca en sus redes sciales. Autoridades viales como la GNB se encargaron de la situación.

En horas de la tarde en la Autopista Sur en Los Samanes reportaron un hecho vial entre un vehículo Chevrolet Spark color plata y dos motos. Hasta ahora se informó de una persona con lesiones graves en este hecho.

Accidentes de tránsito en Carabobo, dos ciclistas lesionados

Dos ciclistas lesionados reportaron desde el municipio Naguanagua, ambas pedalistas fueron atendidas por el Grupo de Rescate. Una de ellas tuvo una fuerte caída en la avenida Salvador Feo La Cruz y la otra en el Cerro El Café.

Las personas lesionadas recibieron atención prehospitalaria debida informó el grupo de Rescate. Estos hechos se suman a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del país como de Carabobo.

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