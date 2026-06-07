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El trámite de renovar la cédula de identidad es sencillo, tienes que hacer la solicitud de la cita por la página del Saime. Pero hay un documento de suma importancia para poder renovar la cédula.

Si tienes planificado ir a la oficina del Saime de tu estado, no debes olvidar llevar una copia de la partida de nacimiento. En una carpeta o un sobre lleva dicha copia, la cual es una de las solicitudes que se hacen.

Renovar la cédula de identidad

Para tramitar o renovar tu cédula de identidad en el SAIME, debes ingresar a la página web del organismo, actualizar tus datos. Agendar tu cita y acudir a la oficina seleccionada el día asignado para la captura de huellas, fotografía y firma.

Sigue estos pasos detallados para realizar tu solicitud:

Ingresa al sistema, Accede al portal oficial SAIME y haz clic en la sección de inicio de sesión o registro de usuarios. Introduce tu usuario (cédula o correo) y contraseña. Solicita tu cita, Una vez adentro, ve a la opción «Nueva Solicitud». Selecciona el trámite de Cédula de Identidad (ya sea por renovación, deterioro, robo o extravío). Actualiza tus datos personales y elige la sede del SAIME de tu preferencia junto con el día de la cita. Descarga en tu celular o imprime la planilla de la cita.

Asiste a la cita Preséntate en la oficina del SAIME elegida el día y la hora pautados. Lleva contigo la planilla de la cita y tu cédula de identidad (física). En el sitio, el personal procederá a la verificación de datos, captura de huellas, toma de foto y firma.

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