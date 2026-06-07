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La Asamblea Nacional indicó esta semana que buscarán frenar los accidentes de tránsito en Venezuela. Esto mediante una comisión multidisciplinaria que se encargue del caso, la misma estructurará políticas con el fin de poder minimizar los hechos viales en el país

El doctor Rubén Limas, dijo que esta comisión va a estar a cargo de la subcomisión de salud del parlamento nacional. El objetivo es crear conciencia en la población para tratar de evitar accidentes.

Accidentes de tránsito en Venezuela

La meta central es bajar dichos índices viales, indicaron que el problema de los accidentes es ya tratado como un problema de salud pública. Es por ello que van a crear dicha comisión la cual tiene propuestas para bajar dichos accidentes.

Limas, traumatólogo de profesión, habló sobre el impacto colectivo de los accidentes en la población del país. Comentó que los mismos son sufridos en su mayoría por jóvenes.

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