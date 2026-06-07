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El Grupo de Rescate Naguanagua y Bomberos de Carabobo rescataron en el Cerro el Café a cinco menores de edad y un adulto. La información fue dada a conocer por los expertos en salvamento en sus redes sociales.

Tanto los adolescentes como el adulto estaban desorientados en el cerro, enseguida se pudo hacer contacto con ellos y se efectuaron las labores de localización como el rescate. Todos estaban sanos y salvos, dijeron.

Estos habían subido a pasar un rato de esparcimiento en el cerro ubicado en el municipio Naguanagua pero se desorientaron. Pero fueron encontrados en perfectas condiciones y regresaron a sus casas.

Cinco menores de edad y un adulto rescatados en el Cerro el Café, recomendaciones

Para tener una buena ruta de senderismo, tienes que cumplir con las siguientes recomendaciones. Elige rutas adaptadas a tu condición física, invierte en calzado de montaña con buen agarre y vístete por capas.

Planifica siempre tu itinerario, lleva agua e informa a alguien de confianza sobre el recorrido que vas a realizar. Investiga sobre la ruta, conoce la distancia, el desnivel y la dificultad estimada antes de salir.

Puedes usar plataformas de mapas para ver rutas detalladas y opiniones de otros usuarios. Consulta el clima: Revisa el pronóstico del tiempo el día anterior y el mismo día de la excursión para evitar sorpresas.

Avisa siempre: Comparte tu ruta, el punto de inicio/fin y tu hora estimada de regreso con un familiar o amigo.

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