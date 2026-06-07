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La Policía Nacional Bolivariana informó de la captura de un hombre en el eje oriental del estado Carabobo. Quedando el sujeto a la orden del Ministerio Público de la entidad carabobeña.

El hombre quedó detenido presuntamente por atacar a un comerciante en San Joaquín, dijo la PNB hoy sábado 6 de junio de 2026 en sus redes sociales. Funcionarios adscritos a la Estación Policial Municipal San Joaquín del CPNB Carabobo lograron la captura en flagrancia.

Detenido presuntamente por atacar a un comerciante en San Joaquín

Por el presunto delito de lesiones personales, tras agredir a un cliente en un establecimiento comercial del sector Los Jabillos. La víctima, un joven comerciante de 19 años abordó a la comisión policial manifestando que minutos antes había solicitado un crédito en una bodega del sector, teniendo una cuenta pendiente.

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El propietario, al notar que no cancelaba la deuda anterior, tomó una actitud hostil y agresiva, atacándolo con un arma blanca y causándole heridas leves. Los uniformados trasladaron al presunto agresor, de 32 años, a la estación policial.

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