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Falleció el primer actor Julio Hung, el recordado Rumildo

By Danny Valdiviezo
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Falleció el primer actor Julio Hung
Julio Hung, trabajó en RCTV y Venevisión.

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Danny Valdiviezo
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El recordado actor y humorista, Julio Hung falleció hoy a los 84 años, el recordado Rumildo vivió por muchos años en Venezuela. En los años setenta y ochenta estuvo en Radio Caracas Televisión y en Venevisión.

Julio Humberto Gonzalo Benito fue un actor consagrado tanto en Venezuela como en Chile, estaba delicado de salud, dijo su familia desde Santiago de Chile. Trabajó en novelas en RCTV y en Bienvenidos al lado de Miguelángel Landa.

Falleció el primer actor Julio Hung

El personaje más recordado fue precisamente Rumildo, un comercial patrocinado por PDVSA donde se hacía el llamado a conducir con cuidado. Y la importancia que había que darle a la gasolina.

En sus últimos años se había dedicado a la política en Chile. Varios artistas de televisión en el país lamentaron su muerte.

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