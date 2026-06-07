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En aras de garantizar una atención oportuna a los pacientes con cáncer, los diferentes servicios del Hospital Oncológico doctor Miguel Pérez Carreño; en el municipio Naguanagua se mantienen en operatividad.

Esto en el marco del plan de remodelación integral de este centro de salud impulsado por el Ejecutivo Nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

La doctora Janetsi López, directora general del nosocomio, señaló que los servicios de consulta, radioterapia, quimioterapia y quirófanos se encuentran trabajando; con total firmeza para dar una respuesta inmediata a los diferentes casos que llegan a este centro de salud.

Servicios del Hospital Oncológico Doctor Miguel Pérez Carreño

“Es bueno informar que estamos activos para atender a los pacientes oncológicos, nuestras diferentes unidades siguen recibiendo múltiples casos que son tratados; con la seriedad y el profesionalismo que requieren”, expresó.

Asimismo, destacó que este plan de refacción sigue ejecutando labores como pintura, climatización y ambientación de las diversas unidades. Esto para generar un entorno seguro a cada paciente.

En cumplimiento

Dando cumplimiento a las directrices establecidas por el Gobierno Nacional por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro para la Salud, Carlos Alvarado, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Autoridad Única de Salud en la región, Alexander Leal.

López también informó que seguirán trabajando para mostrar una nueva cara de este nosocomio y así atender de manera eficiente a todas las personas que requieran tratamiento contra esta patología como es el cáncer.

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